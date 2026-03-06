Rusia se beneficia del cierre de Ormuz con la reactivación de sus ventas de petróleo

El duro golpe económico que está sufriendo Rusia a causa de las sanciones y los vetos a la compra de su petróleo, que le han llevado a perder más de una cuarta parte de sus ingresos por esta vía según los datos del Centre for research on energy and clean air, puede experimentar ahora un inesperado respiro. El cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio mundial de crudo, ha llevado a Estados Unidos a comenzar a abrir la mano y ha concedido ya autorización a India para adquirir este suministro a Moscú durante 30 días.

Para el secretario del Tesoro de Trump, esta decisión permitirá que el petróleo "siga fluyendo", si bien no invalidará de forma "significativa" el objetivo de las sanciones: asfixiar los ingresos del Kremlin para presionar con ello hacia el fin de la guerra en Ucrania.

"Esta medida provisional aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía mundial", ha defendido Scott Bessent, convencido de que esquivar de este modo las dificultades para que los buques circulen con el petróleo del golfo Pérsico "no proporcionará un beneficio financiero significativo" a Moscú.

El Centre for research on energy and clean air, en un informe elaborado a colación del cuarto aniversario del intento de invasión de Ucrania por parte de Rusia, examinaba el impacto de las sanciones sobre el gas y el petróleo ruso. La principal conclusión es que los ingresos de Rusia cayeron un 27% sobre los niveles previos a la invasión, hasta los 193.000 millones de euros en el cuarto año de la guerra, pues, a pesar de que el volumen de venta se mantuvo, el Kremlin tuvo que realizar una agresiva campaña de rebajas en los precios.