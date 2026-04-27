Estados Unidos, China y Rusia concentran más de la mitad del gasto militar de todo el mundo

A lo largo del año pasado, el gasto militar en el mundo rozó los 2,5 billones de euros. Y, a pesar de que Europa, Asia y Oceanía encadenando once años de incrementos en esta materia, solo Estados Unidos, China y Rusia concentran más de la mitad de la partida, sumando entre las tres potencias el 51% de ese desembolso en armas, tecnología y suministros procedentes de la industria bélica.

Son datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que certifica que el gasto militar aumentó el pasado año un 2,9% sobre 2024, al tiempo que pronostica que seguirá creciendo durante este y los siguientes ejercicios, "dado el abanico de crisis actuales" y de convulsión geopolítica.

Para reforzar esa idea, Nan Tian, el director del programa de gasto militar del instituto sueco, ha apuntado que el incremento de 2025 se alcanzó a pesar de que Estados Unidos recortó esas partidas un 7,5%, si bien esa decisión ha sido coyuntural y relacionada con la retirada de la asistencia a Ucrania. No obstante, en medio de la guerra en Irán y entre los intentos de control del Pacífico frente a China, Washington ya prevé para este año un incremento sustancial de sus partidas presupuestarias para defensa.

En todo caso, donde sí aumentó notablemente el gasto militar el pasado año fue en Europa; con unos 737.000 millones de euros que suponen un 14% más que el año anterior. Con la guerra en Ucrania en el foco, el investigador Lorenzo Scarazzato ha profundizado en que esta inversión seguirá al alza, pues Moscú cuenta con más fondos —debido al aumento de sus ventas de petróleo en medio de la crisis en Ormuz— y Kiev recibirá un préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea.

"En 2025, el gasto militar como proporción del gasto gubernamental alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania", ha detallado, pues el país que dirige Putin destina a este fin 162.000 millones de euros (un 7,5% de su PIB) y el estado que preside Zelenski alcanza los 71.700 millones de euros (el 40% de su economía).

El rearme de Europa

En cuanto al rearme de Europa, que ya había quedado patente en los gastos de la última década, ha supuesto un gasto ligeramente por encima de los 475.000 millones de euros al analizar los 29 miembros de la OTAN (esto es, sin Estados Unidos, Canadá y Turquía).

Esta fuerte apuesta por la compra de armamento, la más rápida desde 1993, refleja, por un lado, los intentos de los aliados europeos de alcanzar la "autosuficiencia" y, por otro, que las presiones de Trump por mejorar el reparto de cargas dentro de la organización trasatlántica también han surtido efecto.

En este punto, la investigadora Jade Guiberteau Ricard ha advertido de que, "a medida que los estados se esfuerzan por cumplir los nuevos objetivos de gasto de la OTAN acordados en 2025, existe el riesgo de que los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa y la seguridad se vuelvan difusos, reduciendo la transparencia y complicando aún más la evaluación de las capacidades militares".

Atendiendo al ranking europeo, Alemania se situó en cabeza, con niveles de inversión militar que no se recordaban desde 1990. Su gasto, de más de 97.000 millones de euros, supone el 2,3% del PIB germano, lo que lo sitúa como el cuarto país de este ranking.

El Golfo, estable en su gasto

En cuanto a Oriente Próximo, su gasto militar se mantuvo en la cifra de 186.000 millones de euros, apenas un 0,1% que el ejercicio anterior: la caída del 4,9% en el presupuesto de Israel —que destina más de 41.000 millones de euros— contrarresta los esfuerzos adicionales que han hecho la mayoría de países en la región: es el caso, por ejemplo, de Turquía, que dedicó un 7,2% más, hasta los 25.000 millones de euros.

En el caso de Irán, el gasto disminuyó por segundo año consecutivo (un 5,6% en 2025) y se situó en torno a los 6.300 millones de euros en 2025. No obstante, esta caída obedece a la elevada inflación anual (del 42%), toda vez que la financiación de sus ejércitos aumentó en términos nominales.

Además, Zubaida Karim, otra de las investigadoras del programa de gasto militar, da por hecho que "las cifras oficiales subestiman su verdadero nivel de gasto, ya que el país también utiliza los ingresos petroleros extrapresupuestarios" para sufragar gastos de personal y material bélico.

Otro dato relevante es el aumento de gasto militar de Arabia Saudí, con un aumento del 1,4%, por encima de los 70.000 millones de euros. De este modo, se convierte en el octavo país con mayor gasto militar del mundo.

Más gasto en Asia y Oceanía

Más allá de los montes Urales, la situación es más parecida a la de Europa: con un gasto militar que rozó en 2025 los 581.000 millones de euros, Asia y Oceanía registraron un aumento del 8,1%. Destaca particularmente el caso de China, que encadena ya 31 años consecutivos de subidas en este ámbito, y se sitúa ya como la segunda potencia mundial. El pasado año, su volumen de inversión en este fin superó los 286.000 millones de euros, con lo que alcanzó un 7,4% más que en 2024.

En Taiwán, sumido en un contexto de intensificación de ejercicios militares alrededor de la isla y enfrentado a Pekín por sus reclamaciones soberanistas sobre el territorio insular, el gasto militar ascendió un 14% hasta los 15.500 millones de euros, el 2,1% del PIB, en lo que supone el mayor incremento anual para la isla, al menos desde 1988.

Siguiendo al norte por aguas del océano Pacífico y por rivales geopolíticos de China, Japón registró a su vez un aumento de su gasto militar del 9,7%, lo que eleva su inversión hasta los 53.000 millones de euros. La cifra equivale al 1,4% de su PIB, la porción más grande desde 1958.

"Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía, como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos, no solo debido a tensiones regionales de larga duración, sino también debido a la creciente incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos y la creciente presión por parte de la administración Trump para que eleven el gasto en defensa", ha explicado Diego Lopes da Silva, investigador sénior del citado programa del instituto de Estocolmo.

Además, la apuesta por los ejércitos también ha ascendido en el centro y el oeste de Asia, con India como quinto país con más gasto en la materia tras un aumento del 8,9%. Pakistán también presenta un importante aumento, del 11%.

África

Finalmente, en el caso de África, el gasto militar del pasado año se situó al filo de los 50.000 millones de euros (un 8,5% más).