Estados Unidos reactiva la subida de aranceles alegando trabajos forzosos

En una maniobra encaminada a elevar el muro comercial con la Unión Europea, Reino Unido o China, la administración Trump ha propuesto un arancel adicional bajo el pretexto de que no se han tomado suficientes medidas para impedir el comercio de bienes producidos mediante el trabajo forzoso.

"Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales", declaró el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Tras llevar a cabo hasta sesenta investigaciones desde el pasado mes de marzo sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, ha concluido que Canadá, Ecuador, Indonesia, México, Pakistán y la UE no han logrado aplicar eficazmente las prohibiciones de no adquirir esos productos. No obstante, otros 54 países —según Estados Unidos— no han impuesto ni hecho cumplir eficazmente ningún veto.

Entre ellos, figura buena parte de Latinoamérica, con ejemplos como Argentina, Brasil, Chile, Venezuela o Colombia; estados del golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait o Arabia Saudí; países de Europa como Noruega, Suiza o Reino Unido; miembros de Asia como China, Japón, Australia, Singapur, Rusia, Turquía, Corea o India; y representantes de África como Egipto, Nigeria, Sudáfrica o Argelia.

La conclusión es que aquellas economías que han impuesto ciertas prohibiciones a los productos elaborados con trabajo forzoso o que se han comprometido a hacerlo verán un arancel adicional del 10%, mientras que las demás serán objeto de un gravamen que alcanza el 12,5% para la entrada de sus productos en la potencia americana. "No toleraremos más esta desigualdad", ha sentenciado Jamieson Greer.

Respuesta de la UE y China

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha rechazado estas medidas, que ha considerado "injustificadas" en el caso del bloque comunitario, mientras se sigue avanzando en la implementación del acuerdo comercial UE-EEUU.

De igual modo, desde Pekín, el gobierno chino ha considerado esta nueva maniobra de Estados Unidos "un pretexto para la manipulación política". Y, una vez más, el gobierno de China ha rechazado las medidas arancelarias unilaterales, que "no benefician a nadie".