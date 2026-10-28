Europa quiere aumentar la producción de las refinerías para contener el precio del combustible

En medio de una crisis energética que amenaza con prolongarse, mientras el barril del petróleo sigue por encima de los 110 dólares, la Comisión Europea pretende que las petroleras del viejo continente aumenten su producción para así poner coto al alza de los precios.

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"Es muy importante a corto plazo para aliviar la presión sobre nuestras empresas y ciudadanos", ha defendido el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, tras anunciar que el ejecutivo comunitario está trabajando con las refinerías para aumentar la producción y frenar la pérdida de capacidad industrial en la Unión Europea.

Y es que, como ha apuntado, el cierre de prácticamente una cuarta parte de las petroleras europeas durante los últimos veinte años ha reducido un 10% la capacidad de producción de combustibles en la UE; una situación que considera necesario revertir ante el encarecimiento motivado por el conflicto en Oriente Próximo.

Al hilo de ello, ha apostado por extraer como lección de esta crisis que Europa no puede depender de terceros, sino que debe asegurarse capacidad de refino suficiente "tanto ahora como en el futuro", tanto por la cuestión de la competitividad económica como también de la seguridad.

Un invierno "difícil"

A las puertas del invierno, el comisario europeo ha tirado de las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía para advertir de que los precios continuarán sometidos a fuertes tensiones hasta bien entrado el año próximo, de modo que la estación más fría del año será "difícil" para los ciudadanos y para la economía comunitaria en general.

En todo caso, las medidas de Bruselas caminan despacio, toda vez que a la reunión que mantuvo hoy con representantes de la industria petrolera europea no le seguirá otra hasta principios del año próximo. Ese lapso de tiempo se utilizará, tal y como él mismo ha explicado, para estudiar las propuestas que hoy mismo le han entregado los dirigentes empresariales.

A pesar de esa apelación a aumentar la producción de las refinerías, el responsable de Energía en Europa ha apelado a compatibilizar esa línea de trabajo con el abandono progresivo de los combustibles fósiles, apostando por la transición energética —con la fabricación de biocarburantes y combustibles sintéticos— en un momento en el que "están ganando mucho dinero".

Necesidades militares

En paralelo a la necesidad de combatir el auge de los precios del crudo y sus derivados, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, se ha referido a la importancia de que la UE pueda aumentar rápidamente su producción de carburantes en caso de conflicto armado.

Según las estimaciones disponibles, las necesidades militares representan alrededor del 8% del consumo general en tiempos de paz, pero esta proporción podría aumentar considerablemente en una situación de guerra. "Tenemos que crear un sistema que nos garantice que, durante una crisis bélica, tendremos capacidad para aumentar la producción muy rápidamente y contar con reservas suficientes para una situación de emergencia", ha recalcado en su comparecencia ante los medios.