Ferrari eleva sus previsiones de crecimiento para 2026 ante la mejora del primer semestre

Ferrari llega al ecuador del año superando sus propias predicciones, y también a sus principales competidores. Con una facturación un 6% superior a la del primer semestre de 2025, hasta rozar los 3.800 millones de euros, las ganancias del cavallino rampante han aumentado un 5% al sumar un total de 876 millones de euros, lo que sitúa a la marca en una cómoda posición para afrontar lo que queda de ejercicio.

Y es que, al ser la última de su segmento en presentar el balance de resultados de mitad de 2026, la fábrica de Maranello ha visto cómo Lamborghini también logró mejorar sus ingresos, pero no así sus beneficios —al contrario de lo que ha ocurrido en Porsche—, o que Aston Martin continúa en pérdidas aunque empieza a encarar la recuperación.

Pero, ajena a esas dinámicas, Ferrari eleva sus previsiones de cara el cierre de este año, con la idea de repetir cifras en el segundo tramo. Así, apuesta ahora por alcanzar los 7.600 millones de euros en ingresos, un 1,3% más de lo previsto, en la misma proporción que deberá mejorar el ebitda ajustado, hasta los 2.970 millones de euros. El objetivo, por tanto, es elevar el resultado bruto de explotación hasta el 39%.

Con el amparo de una cartera de pedidos que cubre íntegramente todo 2027, en la lectura de los resultados que ha hecho Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, se relaciona el éxito con dos aspectos: el aumento del negocio de las personalizaciones, en auge entre los superdeportivos, y también "la gama más completa de la historia" de la marca, tras la introducción del Luce y el 12Cilindri Manuale.

Cifras de negocio

En detalle, los ingresos de Ferrari subieron un 6% en términos interanuales, a pesar de una caída del 4% en el número de unidades comercializadas, al pasar de 7.087 a 6.802 coches.

Por segmentos, el negocio de vehículos y recambios aportó la mayor parte la facturación de la empresa, hasta sumar una cantidad de 3.185 millones de euros, mientras que el área de patrocinio y la división de servicios financieros crecieron un 8% y un 28%, hasta un total de 427 y 174 millones de euros, respectivamente.

En este contexto, Ferrari ha elevado sus previsiones para el conjunto del año, y prevé ahora unos ingresos de 7.600 millones de euros (frente a los 7.500 millones de euros que estimaba anteriormente), así como un Ebitda ajustado de hasta 2.970 millones de euros (antes calculaba 2.930 millones de euros).