Un gigante portuario indio compra ocho terminales de combustibles en Europa

El mayor operador portuario de India ha encontrado en una empresa neerlandesa su puerta de entrada al negocio europeo del almacenamiento de combustibles. Es por ello que Adani Ports se ha lanzado a la compra de Evos, el segundo mayor operador independiente de Europa en este segmento, que gestiona ocho terminales en cinco países, entre ellas la de Algeciras, que suministra combustible a los buques que transitan por el estrecho de Gibraltar.

De este modo, la filial del grupo Adani especializada en puertos mueve ficha para expandirse por el viejo continente a través de las infraestructuras que conectan el transporte marítimo con el suministro energético.

El acuerdo, valorado en 2.560 millones de euros, implica que Adani adquirirá el 100% de Evos a Igneo Infrastructure Partners, filial de una gestora australiana, aunque el cierre de la operación está actualmente pendiente de las autorizaciones regulatorias.

En concreto, la compra abarca una red de terminales de almacenamiento de líquidos —desde gasolina, gasóleo, combustible marítimo y queroseno a biocombustibles o metanol— en Países Bajos, Alemania, Bélgica, Malta y España, y para Adani ofrece una importante vía de crecimiento dentro de la Unión Europea.

Atractivo financiero

Y es que al atractivo financiero de hacerse con instalaciones operativas y relaciones comerciales ya establecidas se suma la ocupación comercial media que ya registran, en torno al 99%.

De hecho, Evos obtuvo en 2025 unos ingresos de 392 millones de euros y un resultado bruto de explotación de 219 millones.

Desembarco en España

En España, la operación supondrá un cambio de propietario para la terminal de Evos en Algeciras, cuyas instalaciones cuentan con 22 tanques que pueden almacenar en conjunto algo más de 400 millones de litros.

Además, Evos estudia ampliar esa terminal para almacenar hasta 60 millones de litros adicionales de biocombustibles. La nueva capacidad se destinaría íntegramente a Peninsula, un proveedor de combustibles marinos con el que está negociando un acuerdo de almacenamiento a largo plazo.