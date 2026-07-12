La inteligencia artificial lidera la transformación de las empresas españolas, según un estudio

Cartel de la estrategia de implantación de la Inteligencia Artificial de San Sebastián de los Reyes

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la principal prioridad estratégica de las empresas españolas, por delante de la gestión del talento y la comunicación corporativa. Así lo refleja el informe Approaching the Future 2026: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, elaborado por Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership junto a CANVAS Estrategias Sostenibles.

El estudio, basado en las respuestas de 2.120 profesionales de España y Latinoamérica, concluye que las organizaciones están reorientando sus estrategias hacia la adopción de la IA, el fortalecimiento del talento y la gestión de los activos intangibles para afrontar un entorno empresarial en plena transformación.

Por primera vez desde que se elabora este informe, la inteligencia artificial ocupa el primer lugar entre las prioridades empresariales. El 61,4% de los profesionales consultados la considera un objetivo estratégico, por delante de la gestión del talento y los nuevos modelos de trabajo (56,7%) y de la comunicación corporativa (54,5%).

Además de liderar el ranking de prioridades, la IA es también el ámbito que concentra una mayor inversión de recursos, ya que el 54,8% de las organizaciones afirma estar trabajando activamente en su implantación, lo que evidencia el paso desde una fase de experimentación hacia una integración cada vez más amplia en los procesos de negocio.

El informe sitúa la gestión del talento como la segunda gran prioridad de las empresas españolas. Se trata del área que más crece respecto a la edición anterior, con un aumento superior a los 18 puntos porcentuales, impulsado por la necesidad de captar, formar y retener profesionales capaces de liderar la transformación digital.

La comunicación corporativa completa el grupo de las tres principales prioridades. Aunque pierde el liderazgo frente a la inteligencia artificial, mantiene un papel clave para fortalecer la reputación empresarial, generar confianza y mejorar la relación con los distintos grupos de interés.

El estudio también destaca que el liderazgo responsable y la gestión de la reputación continúan siendo activos estratégicos para las organizaciones, mientras que aspectos como el propósito corporativo, la sostenibilidad, la marca y los asuntos públicos mantienen un peso relevante en la agenda empresarial.

Otro de los aspectos señalados por el informe es la creciente implicación de la alta dirección en estos procesos. Los máximos responsables de las empresas alinean sus prioridades con las inversiones realizadas, concentrando recursos en inteligencia artificial, talento y comunicación.

Asimismo, las grandes compañías, especialmente aquellas con más de 5.000 empleados, muestran un mayor grado de desarrollo en la implantación de la IA. El 69% de estas organizaciones la considera una prioridad estratégica y cerca de siete de cada diez ya trabajan activamente en su integración, situándose como referentes en la incorporación de esta tecnología a los procesos empresariales.