Las tecnologías IA consolidan los nuevos modelos laborales

Los algoritmos digitales y las redes WiFi y 5G han revolucionado la manera de organizar los flujos de trabajo.

Los avances tecnológicos y la transformación digital están cambiando la forma de trabajar en España. La mejora de las conexiones a internet, el desarrollo de plataformas de colaboración y videoconferencia, junto con la rápida incorporación de herramientas de inteligencia artificial, han hecho posible que millones de personas puedan desempeñar su trabajo desde cualquier lugar sin que ello suponga una pérdida de productividad.

En la actualidad, más de 3,3 millones de personas trabajan desde casa

Este cambio ha consolidado el teletrabajo como una opción habitual para muchas empresas y profesionales. En la actualidad, más de 3,3 millones de personas trabajan desde casa al menos algunos días a la semana y más de la mitad de los trabajadores prefiere un modelo totalmente remoto o híbrido. La digitalización ha permitido que las reuniones, la gestión de proyectos y el intercambio de información se desarrollen con la misma agilidad que en una oficina, favoreciendo una mayor flexibilidad laboral.

La implantación de estas herramientas también está teniendo efectos positivos fuera del ámbito empresarial. Al reducir los desplazamientos diarios, el trabajo remoto ayuda a disminuir la congestión del tráfico y el consumo energético, especialmente durante grandes eventos o en periodos de mayor movilidad. Además, muchas personas aprovechan esta flexibilidad para organizar mejor sus horarios o trabajar temporalmente desde otros lugares, mejorando la conciliación entre la vida profesional y la personal.

A esta transformación se suma el creciente protagonismo de la inteligencia artificial

A esta transformación se suma el creciente protagonismo de la inteligencia artificial, que se está integrando con rapidez en las tareas cotidianas. Los trabajadores la utilizan para buscar información, resumir documentos, redactar correos electrónicos o automatizar procesos repetitivos, lo que permite ahorrar tiempo y dedicar más esfuerzo a actividades de mayor valor añadido.

Esta combinación de teletrabajo e inteligencia artificial está impulsando un nuevo modelo de organización del trabajo basado en la eficiencia, una productividad optimizada y no tanto en la presencia física o en unos estándares hiperdefinidos. El tiempo que se gana gracias a la automatización de algunos procesos se destina a desarrollar nuevos proyectos, mejorar la formación, favorecer la conciliación o aumentar los periodos de descanso.