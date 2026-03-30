El IPC de Alemania se dispara debido a la guerra en Oriente Próximo

El impacto de la guerra en Oriente Próximo en los precios del gas y el petróleo comienza a verse reflejado en los datos de IPC de los distintos países. Si la semana pasada España se anotaba un alza de un punto, ahora Alemania registra una subida de ocho décimas.

En concreto, según los datos provisionales de la Oficina Federal de Estadística, la inflación se sitúa en el país germano al 2,7%, muy por encima del 1,9% del mes anterior.

La evolución de los precios en marzo refleja el brusco encarecimiento del petróleo y el gas, con una subida del 7,2% de la factura energética —la primera desde diciembre de 2023—, en contraste con la bajada del 1,9% del coste de la energía en febrero.