Lexus desvela su nuevo ES, que sale a la calle a partir de 61.500 euros

Lexus desvela la gama del nuevo ES, en versión híbrida o 100% eléctrica, a partir de 61.500 euros

Lexus ha presentado la nueva gama del ES, una berlina que por primera vez podrá adquirirse en España tanto con propulsión híbrida como completamente eléctrica a partir de 61.500 euros.

Junto al híbrido ES 300h, Lexus comercializará dos alternativas eléctricas, el ES 350e, con tracción delantera, y el ES 500e, equipado con tracción integral, con diferentes propuestas de potencia y rendimiento.

Así, el modelo que estrena la sexta generación de la tecnología híbrida de Lexus combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2,5 litros con una transmisión renovada y una batería de iones de litio más ligera y compacta. Además, permitirá elegir por primera vez entre tracción delantera o integral, y está disponible en los acabados Signature y Exclusive. El primero incluye una pantalla multimedia de 14 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y asientos delanteros calefactados y ventilados, mientras el segundo añade, entre otros elementos, llave digital, asistencia de aparcamiento con visión de 360 grados, espejo retrovisor interior digital y un equipo de sonido Mark Levinson con 17 altavoces.

Por su parte, las dos variantes eléctricas estarán disponibles con los acabados Signature y Omotenashi+. Este último incorporará suspensión adaptativa, faros delanteros multi-LED e iluminación ambiental, mientras el paquete de confort trasero podrá sumar un asiento tipo otomana en la plaza derecha, cinco programas de masaje y un asiento delantero abatible para aumentar el espacio disponible.

Toda la gama contará de serie con la última evolución del sistema de seguridad y asistencia a la conducción de Lexus, que mejora la capacidad de detección del vehículo y amplía su respuesta ante posibles situaciones de riesgo.