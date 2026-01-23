ÚLTIMA HORA
Licitación abierta para la concesión de la app oficial de taxis de Buenos Aires

HASTA EL 10 DE FEBRERO

La empresa concesionaria deberá pagar un canon mensual y obtendrá un contrato por cinco años

Imagen de una calle de Buenos Aires
Imagen de una calle de Buenos Aires | GOBIERNO DE LA CIUDAD

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tiene abierta la licitación para adjudicar la concesión de la aplicación oficial BA Taxi, una plataforma desarrollada por el propio gobierno de la ciudad que permite solicitar viajes en taxis dentro del ámbito de Buenos Aires. La concesión será por un plazo de cinco años y está abierta a empresas privadas con sede en Argentina.

Según el pliego de condiciones del procedimiento, la concesión incluye la gestión, operación, mantenimiento y explotación comercial de la aplicación. La empresa concesionaria deberá encargarse también de la plataforma de pagos, el soporte técnico, la atención de reclamaciones y el sistema de control y monitoreo.

El régimen de concesión por cinco años supone el pago por parte de la concesionaria de 120.000.000 de pesos (71.000 euros) mensuales, al que se sumará un porcentaje del 2% sobre el crecimiento de la facturación del sistema. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 10 de febrero.

Abierta una licitación en Suecia por valor de 18,6 millones para construir cocheras

