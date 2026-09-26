El lujo europeo pierde el impulso de sus compradores estadounidenses

El lujo europeo afronta el final del verano con una nueva señal de debilidad, toda vez que empieza a perder uno de los apoyos que le había permitido compensar la prolongada debilidad de China: el cliente estadounidense que compraba durante sus viajes al viejo continente.

Hay varios datos que apuntan en esa dirección, como la caída de un 8% en las compras con reembolso del IVA, asociado a turistas extracomunitarios, en los meses centrales del estío, que Bank of America discrimina así: el gasto de los visitantes estadounidenses retrocedió un 3% y el de los viajeros chinos, todavía mucho más debilitado, un 22%.

Esta pérdida de impulso del comprador procedente de Estados Unidos resulta especialmente alarmante, toda vez que fue uno de los principales apoyos de las grandes firmas europeas durante los últimos años. De hecho, la potencia norteamericana aportó el 38% del crecimiento orgánico acumulado por el sector desde 2019, frente al 21% de Europa y el 6% de China, ocupando así parte del espacio dejado por el consumidor del gigante asiático, que llegó a generar alrededor de un tercio del crecimiento del lujo después de la crisis financiera de 2008.

Mercado mundial

Con todo, la desaceleración del lujo no se limita al mercado europeo. Las compras estadounidenses de moda y accesorios de lujo únicamente crecieron un 9% en lo que va de trimestre, frente al 13% del segundo, según los pagos con tarjeta analizados por Bank of America; mientras Barclays dibuja una evolución todavía peor: el gasto en lujo registrado con sus tarjetas pasó de crecer un 11% en julio a solo un 2% en agosto.

Mientras esto ocurre con el comprador norteamericano, China sigue sin ofrecer la alternativa que necesita la industria. "La suave recuperación del gasto chino en lujo observada durante los últimos cuatro trimestres puede estar deteniéndose de nuevo", advierten los analistas de Bernstein encabezados por Luca Solca, haciendo alusión a que el gasto en lujo dentro del país asiático cayó un 11% a tipos de cambio constantes.

Previsiones

Con la vista puesta en el cierre del trimestre, la entidad financiera estadounidense calcula que los ingresos mundiales del sector crecerán únicamente un 4% en el tercer trimestre, frente al 7% registrado en el segundo y Bernstein coincide con ese diagnóstico: la firma de análisis financieros rebaja su previsión de crecimiento orgánico mundial para este trimestre al 4,9%, frente al 6,3% alcanzado entre abril y junio.

El frenazo, sin embargo, no afecta por igual a todas las categorías. HSBC considera que la recuperación de la ropa, los bolsos y el calzado está siendo más lenta de lo previsto, lo que le ha llevado a rebajar sus recomendaciones sobre LVMH y Burberry. En cambio, detecta en la joyería y la relojería un desempeño más sólido, favorecido por una mayor percepción de valor y por el carácter duradero de unas piezas que pueden conservarse y transmitirse entre generaciones. El banco británico sitúa por ello a Richemont, propietario de Cartier y Van Cleef & Arpels, entre sus opciones preferidas.

Mientras Barclays apunta asimismo hacia "una posible desaceleración" a cierre de este trimestre, Bank of America lanza ya una predicción para el año próximo: los ingresos del lujo crecerán un 4%, teniendo en cuenta una mejora del 3% en moda y complementos y del 6% en joyas y relojes.

¿Momento de invertir?

Este deterioro de las expectativas ha llevado las valoraciones bursátiles de buena parte de la industria europea del lujo a la parte baja de su rango habitual, pues cotizan —de media— a un precio equivalente a unas veinte veces sus beneficios esperados, frente a un intervalo habitual de entre veinte y veinticinco.

"Aunque la valoración parece atractiva, el sector todavía carece de un catalizador positivo a corto plazo", concluye Bank of America, al tiempo que los analistas de HSBC encabezados por Anne-Laure Bismuth apuntan que "es momento de tomarse un respiro en algunos valores hasta que el impulso mejore de forma más visible".