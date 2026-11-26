Entre las rutas que enlazan Singapur con las costas tailandesas de Phuket, el archipiélago malasio de Langkawi prepara una nueva escala para los navegantes: un puerto deportivo con más de 90 amarres permitirá recalar junto a un complejo turístico y recorrer desde allí un entorno de 99 islas, playas y montañas cubiertas de vegetación.

El proyecto nace de la alianza entre la operadora náutica singapurense SUTL y el grupo turístico Genting Malaysia. Así se desarrolla ONE°15 Marina Langkawi, una marina con capacidad para recibir yates de hasta 43 metros de eslora que espera acoger sus primeras embarcaciones durante el segundo semestre del año que viene.

Este desarrollo marítimo estará vinculado al complejo Resorts World Langkawi, cuyos alojamientos, restaurantes y servicios de ocio estarán a disposición de quienes lleguen por mar.

El nuevo puerto de Malasia encaja a la perfección dentro de la red de SUTL, que ya gestiona instalaciones en Singapur y en Tailandia: Langkawi añadirá una escala intermedia y facilitará itinerarios entre los tres destinos, "reforzando una ruta náutica natural", en palabras del consejero delegado de SUTL, Arthur Tay.