Marruecos comienza a preparar Rabat para la llegada de la línea de alta velocidad ferroviaria que unirá Kénitra con Marrakech. Para ello, ha sacado a concurso por unos 73 millones de euros las obras para elevar un tramo de una avenida sobre las futuras vías, de modo que se requerirá la construcción de un viaducto y un puente.

En concreto, según el planteamiento de la empresa pública de ferrocarriles responsable del contrato, será necesario ejecutar un viaducto metálico de unos 200 metros para llevar el tráfico de la calle por encima de una carretera nacional y, más adelante, un puente de cuarenta metros que salve un total de cinco vías, entre las que ya están en servicio y las que utilizarán los trenes rápidos.

De paso, las obras incluirán la mejora de los accesos a la carretera y cambios en la avenida, cuya calzada se ensanchará hasta los 38 metros a lo largo de poco más de un kilómetro y reservará una franja central de ocho metros para una futura línea de transporte público.

Con la obligación de mantener abierta la carretera durante el tiempo que duren las obras y de no afectar a la circulación ferroviaria en ese punto, la constructora que resulte adjudicataria dispondrá de 18 meses para concluir los trabajos. El plazo para presentar ofertas termina el próximo 24 de diciembre.