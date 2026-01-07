Milei asegura que no romperá lazos comerciales con China

"No voy a romper los lazos comerciales con China". Así de rotundo se ha mostrado el presidente de Argentina, Javier Milei, poco después de que trascendiera que el gobierno de Estados Unidos exigió a Venezuela que pusiese fin a sus acuerdos comerciales con el gigante asiático, así como con Rusia, Irán y Cuba.

Y es que, en paralelo a su "alianza geopolítica" con Estados Unidos, la "cuestión comercial" tiene su propio camino. "De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China”, ha recalcado el mandatario argentino.

Estas palabras de Milei, en una entrevista concedida al canal de streaming Neura, llegan en un contexto marcado por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, actualmente en prisión en Nueva York; una operación que recibió el aplauso de Argentina y el fuerte rechazo de China.