PAMPetrol busca socios para la construcción de un parque fotovoltaico en Argentina

La empresa PAMPetrol ha sacado a concurso una licitación para asociarse con una o varias empresas para la construcción, montaje y puesta en marcha de un parque solar fotovoltaico, de 15 MW de potencia, que se ubicará en la localidad de General Pico, en la provincia argentina de La Pampa.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 8 de septiembre. Entre las condiciones para participar en la licitación destaca la necesidad de ser una empresa legalmente constituida en Argentina.

La oferta ganadora constituirá una sociedad conjunta con PAMPetrol para la ejecución y gestión del proyecto. Se tendrán en cuenta requisitos técnicos y económicos de las empresas.

La UTE que gestione el proyecto obtendrá la concesión de la planta durante 20 años. El coste de la energía durante los siete primeros años no podrá exceder los 65 dólares el MW/hora.

Para cualquier consulta sobre esta contratación se puede remitir un email a psfvpico@pampetrol.com