El petróleo vuelve a rebotar ante la nueva crisis en el golfo Pérsico

El precio del petróleo vuelve a rebotar. Mientras las esperanzas de que Estados Unidos e Irán lleguen pronto a un acuerdo se diluyen en medio de ataques cruzados, el crudo, siguiendo con su senda de altibajos basados en las expectativas, se anota una nueva alza.

En esta ocasión, la subida ha sido idéntica en los mercados europeo y norteamericano: un 2,7% más. De este modo, el Brent roza ya los 97 dólares, en tanto que el barril de West Texas Intermediate se negociaba por encima de los 91 dólares.

Tras esta nueva oscilación de precios está la nueva crisis en Oriente Próximo, toda vez que a los ataques de las últimas horas se suman las amenazas de "destrucción" que Trump ha proferido sobre Omán, uno de sus socios en el golfo Pérsico, a raíz de sus acuerdos con Irán para imponer un peaje en el estrecho de Ormuz.

El cierre de este estrecho no solo está impactando de lleno en los mercados energéticos —y bursátiles—, sino que está detrás del auge de la inflación en prácticamente todo el mundo y de la caída de las economías globales en el ciclo que viene.

En su último informe, el Foro Económico Mundial dejaba ya constancia de que nueve de cada diez economistas jefes del mundo dan por descontado que, en un horizonte a doce meses, habrá un debilitamiento de los pronósticos.