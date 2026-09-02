La petrolera estadounidense Chevron refuerza sus inversiones en Venezuela tras un acuerdo con el gobierno

La petrolera estadounidense Chevron ha alcanzado una serie de acuerdos con el gobierno de Venezuela para actualizar su plan de actividad en el país y las condiciones operativas por las que se rigen sus joint ventures, lo que desbloqueará inversiones de más de 6.000 millones de euros en los próximos cinco años.

En concreto, se han mejorado las disposiciones fiscales, comerciales y jurídicas de las empresas conjuntas que el gigante de los hidrocarburos tiene en Venezuela, Petroindependencia, Petropiar y Petroboscán. Y, además, como parte de los convenios suscritos, Caracas ha asignado a Chevron terrenos adicionales en el Cinturón del Orinoco, donde la multinacional ya cuenta con una presencia consolidada a través de las dos primeras sociedades.

En esta zona, Petroindependencia —en la que Chevron posee una participación del 49%— se ha hecho con los derechos para explotar otros dos emplazamientos, donde ya está aumentando la producción de petróleo extrapesado.

Con este nuevo acuerdo con el ejecutivo que dirige Delcy Rodríguez, la petrolera sigue sumando zonas de extracción, toda vez que el pasado mes de abril ya consiguió nuevos derechos de extracción. De hecho, en lo que va de año, las tres firmas en las que tiene participación han aumentado su producción un 15%.

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A partir de aquí, de cumplirse los pronósticos de la energética norteamericana, su producción en la nación caribeña se doblará hasta los 600.000 barriles diarios, con un coste unitario de unos 17 euros, para el año 2031.

"Gracias a la mejora de las condiciones y a la ampliación de la superficie, estamos consolidando una cartera que, en nuestra opinión, puede generar un crecimiento atractivo del petróleo a bajo coste, respaldar el suministro energético y crear valor diferenciado a largo plazo", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, quien ha agradecido también "el liderazgo" de la administración Trump a la hora de impulsar las inversiones en Venezuela.