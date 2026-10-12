Praga licita por 154 millones de euros una nueva estación para ampliar su metro

Praga ha abierto una licitación internacional valorada en unos 154 millones de euros para construir una nueva estación de su futura línea D de metro en un plazo de 54 meses.

El concurso constituye un nuevo paso en el desarrollo de la primera línea de metro completamente nueva que construye la ciudad en décadas y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre.

Según los planes de la administración checa, los trabajos deberán comenzar a mediados del año que viene y la estación tendrá que entrar en servicio en 2032, junto con el primer tramo operativo de la línea.

Render de la futura estación de metro de Praga | Operador de Transporte Público de Praga.

No obstante, la actuación no se limita al edificio de la estación. El adjudicatario deberá ejecutar sus dos vestíbulos, los accesos, las escaleras mecánicas y el ascensor, además de las instalaciones eléctricas, la ventilación, la iluminación, los sistemas de información y la urbanización del entorno. Adicionalmente, tendrá que encargarse de conectar la estación con los túneles y completar el tramo final procedente de la parada anterior.

En cambio, las puertas de los andenes y los sistemas de conducción y control necesarios para que los trenes puedan circular de manera automática se contratarán por separado.

Detalles constructivos

Libuš será una estación excavada desde la superficie de algo más de 204 metros de longitud. El andén central tendrá 102 metros de largo y estará situado aproximadamente a trece metros bajo el nivel de la calle.

La construcción de una infraestructura llamada a mejorar el transporte público en una zona residencial en expansión y a crear un nuevo punto de intercambio entre metro, tranvía y autobús prolongará hasta seis paradas el primer tramo utilizable de la línea D.