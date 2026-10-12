¿La Guardia Civil? Ayer, hoy, ¡siempre!

“El más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el señor, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber… y que no se esté obligado a obedecer sino a los poderes legítimos”

(“El contrato social”, de J.J.Rousseau)

Son ya 182 años sirviendo al conjunto de los españoles, a España, benemérito cuerpo de la Guardia Civil (G.C.), desde el reinado de Isabel II. Corriendo el año 1844, fue fundado el uerpo de la G.C. como fuerza pública de seguridad nacional. Desde entonces muchísimas cosas cambiaron en nuestro país, en España, hasta el punto que el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, tras el éxito electoral de octubre de 1982, vaticinó aquel “a España no la va a reconocer ni la madre que la parió”. ¡Pues sí!, cambió España, también tras la Transición, y con cada sucesión de los distintos gobiernos; con el último de coalición, tras la primera moción de censura, estamos viviendo, ¡padeciendo!, momentos agitados, de polarización y confrontación, donde la cúpula gubernamental pone en tela de juicio –como nunca se había dado- al benemérito cuerpo; pero éste, antes de amilanarse, resulta inalterable, resistente al desaliento y sin dejación de responsabilidades para servir al conjunto de los ciudadanos, a España.

Si alguna institución sirve de ejemplo ante todo tipo de contingencias, desde la ayuda y auxilio a la población en toda clase de catástrofes y desgracias, en seguridad vial, control de armas y explosivos, resguardo fiscal, protección de la naturaleza, en la pandemia del covid, en situaciones de corrupción, que ya resulta endémica, es la G.C., la abanderada en la lucha. Delante de tanta diversidad de circunstancias a atender, reafirmamos disponer de una G.C. siempre moderna, inalterable a su esencia con los valores de firmeza, manteniéndose firme en sus convicciones. Una historia, la de la G.C., que ya forma parte de la del país al que sirve.

Por eso hoy, el 12 de octubre, es un buen día para felicitarnos y daros las gracias por esos 182 años a disposición de la ciudadanía e instituciones de Ourense y España.

Por ello transmito que la G.C. estuvo, está y estará ¡siempre! sirviendo y a disposición, ya que sus ideales de cercanía, vigor, constancia y lealtad son una constante y así lo llevan demostrando desde su fundación. Nadie teme a la G.C. fuera del círculo de la delincuencia; sí, le temen los delincuentes y, en los últimos tiempos, los de cuello blanco, esos de alto estatus que cometen crímenes económicos y financieros aprovechándose de su posición de poder. He denunciado en múltiples ocasiones la dejadez por parte de altos cargos serviles, por ministros como el del Interior, hacia la G.C. Ya no sólo por el no reconocimiento de “profesión de riesgo”, sino también la afrenta que supone que un juez de la Audiencia Nacional impute a la directora general de la G.C. y al dao, y aquí como si no hubiera sucedido nada, el Gobierno no se da ni por aludido ni por enterado. Ver la directora y al dao investigados, por más fidelidad e interés al Gobierno que los nombró que al sistema y ordenación institucional, es lo nunca visto e incompatible con un Estado de derecho como el nuestro.

Y qué decir, actualmente, del benemérito cuerpo con su prestación solidaria. Aquí, en Ourense, hace dos años, la G.C. organizó la I Carrera Solidaria, coincidiendo con la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, en apoyo a la asociación de espectro autista Por Eles Tea. El pasado año recorrimos las calles de Ourense para dar visibilidad a las personas afectas de enfermedad renal, de la asociación Alcer. Este 2026 fue por Aspanas. ¡Benemérito y solidario Cuerpo! Sois una G.C. moderna, sin renunciar a vuestros valores fundacionales, atenta a los más vulnerables, predicando con el ejemplo. Y ello a pesar de que continuáis siendo el cuerpo policial discriminado salarialmente respecto a las demás policías y, además, sin el reconocimiento de “profesión de riesgo”.

Mi sincero y sentido agradecimiento por la nunca admisión de la dejación de responsabilidades y deberes propios; siempre a sabiendas de que en el equilibrio en la autoridad, justicia y ejemplaridad es donde reside la esencia de un moderno estilo de mando. Ejemplaridad desde los inicios a vuestro código, a la “Cartilla del guardia civil”: “El guardia civil no hace más que cumplir con su deber; y si debe esperar de aquel a quien ha favorecido, debe ser sólo un reconocimiento de gratitud”. Por eso hoy, el 12 de octubre, es un buen día para felicitarnos y daros las gracias por esos 182 años a disposición de la ciudadanía e instituciones de Ourense y España. Antes, ahora y ¡siempre! “Vigor, firmeza y constancia; valor, lealtad y arrogancia, ideales tuyos son”, Guardia Civil.