Puig "no está en venta" tras la ruptura con Estée Lauder

"Puig no está en venta". Así de rotundo, su presidente ejecutivo, Marc Puig, ha despejado cualquier duda sobre el futuro de la cotizada tras el fracaso de la fusión con Estée Lauder, al tiempo que ha reafirmado la voluntad de su familia de continuar en el accionariado.

Ante la junta general de accionistas de la empresa, Puig ha explicado que las conversaciones con el gigante norteamericano de belleza "no dieron lugar a una transacción" debido a la imposibilidad de alinear tres aspectos clave: la gobernanza, el liderazgo del negocio y las consideraciones económicas que reconocieran correctamente el valor de la compañía y resultaran equitativas para todos los stakeholders.

Con todo, y tras apuntar que su familia se habría mantenido como accionista en caso de que el acuerdo hubiese salido adelante, ha destacado que el proceso sirvió para evidenciar el reconocimiento que la firma catalana tiene en el sector.

"Contamos con un proyecto muy ilusionante a largo plazo, con marcas muy bien posicionadas, un equipo ganador, un balance muy sólido, y una historia de más de 110 años que nos avala", ha resaltado Marc Puig.

Al respecto, el CEO de la empresa, José Manuel Albesa, ha resaltado que Puig ha sido "la compañía multimarca de belleza prémium con más rápido crecimiento en la industria" en el último lustro. Ese dato se acompaña de otro no menor para el consejero delegado: "también nos estamos volviendo una compañía más equilibrada, más global y más resiliente".

Así, con la idea en mente de "escalar aquello que ya funciona", se ha aprobado la distribución de un dividendo de 0,42159 euros por acción, el 40% del beneficio neto reportado.