Repsol aspira a elevar un 50% su producción de petróleo en Venezuela este año

Repsol, una de las empresas autorizadas por Estados Unidos para operar en el sector de los hidrocarburos de Venezuela, aspira a incrementar su producción en el país caribeño hasta un 50% a lo largo de este año, mientras que mantiene como objetivo triplicarla en un horizonte de tres años.

Lo ha dicho su consejero delegado, Josu Jon Imaz, durante una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados de la compañía en 2025, donde también se ha mostrado "optimista" sobre Venezuela al apreciar que se encuentra "en una situación significativamente mejor que hace dos meses".

De hecho, ha sostenido que el país latinoamericano está "abriendo una nueva ventana de oportunidad para un futuro mejor", del que Repsol quiere formar parte, de modo que trabaja "estrechamente" tanto con las autoridades estadounidenses como con las venezolanas.

Y, tras recibir la autorización la semana pasada, ahora reiniciará sus operaciones de forma directa en el país, suministrando gas al el sistema eléctrico nacional para "estabilizar el país". Además, se ha mostrado proclive a comenzar a levantar petróleo para exportar, así como para aumentar la producción de gas o invertir en la renovación de las instalaciones; algo que espera poder financiar con el flujo de caja de las actividades comerciales normalizadas.

Con estas palabras, Josu Jon Imaz ha expresado su "confianza" en que esta relación comercial derive en "beneficios" tanto para las empresa como para el país, que obtendrá mayores ingresos por el aumento de producción.

Más producción

En lo que respecta a la producción neta media de Repsol en Venezuela, en 2025 alcanzó los 71.300 barriles equivalentes de petróleo al día, frente a los 67.000 barriles diarios en 2024.

Repsol está presente en Venezuela desde 1993 y, actualmente, realiza sus actividades a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV y Quiriquire Gas) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y Petrocarabobo). Con todo, la semana pasada recibió licencia del Tesoro de Estados Unidos para operar gas y petróleo en el país caribeño.

Menos exposición

Adicionalmente, en el informe financiero anual del grupo consta que Repsol ha recortado su exposición patrimonial en Venezuela a un importe de 276 millones de euros a cierre de 2025, frente a los 504 que alcanzaba a cierre de 2024. Esa cifra incluye fundamentalmente las cuentas a cobrar con la petrolera estatal PDVSA y otras inversiones.

En total, como deuda pendiente de cobro, existen cuentas comerciales con la estatal PDVSA por importe de 3.603 millones de euros y financiación otorgada por importe de 947 millones de euros.