Suiza suspende la exportación de armas a Estados Unidos por la guerra en Irán

El gobierno de Suiza dejará de exportar armas a Estados Unidos durante el tiempo que dure su conflicto con Irán, que ha escalado ya a nivel regional hasta implicar a diversos países del entorno.

Se trata de una decisión, como ha explicado el país helvético, coherente con su tradicional principio de neutralidad, por el cual rechaza suministrar armamento a países involucrados en un conflicto armado. En cuanto a las licencias existentes, serán examinadas "de manera regular" por una comisión de expertos, que permitirá su continuidad siempre que no guarden relación con la guerra.

A este respecto, las autoridades suizas han recordado que "no se han emitido nuevas licencias para la exportación de material bélico a Estados Unidos" desde que inició los bombardeos sobre la república islámica, el pasado 28 de febrero; y que "hace varios años" que no suministra armamento a Israel ni a Irán.

El gobierno de Suiza —país que ejerció como mediador en las negociaciones previas entre Estados Unidos e Irán— ya declaró que los ataques de Washington y Tel Aviv contra Irán suponen una violación del derecho internacional, y también señaló a Teherán por extender los ataques al resto de la región.