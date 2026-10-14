El superávit comercial de China se aproxima al billón de dólares y apunta a récord para el cierre del año

El saldo positivo de la balanza comercial de China con el resto del mundo ha engordado en los nueve primeros meses de 2026 hasta los 938.110 millones de dólares, una cifra que deja al alcance del gigante asiático la posibilidad a cierre del año de superar el superávit récord de 1,189 billones de dólares (algo más de mil millones de euros) registrado en el conjunto del ejercicio 2025.

Según los últimos datos publicados por la Administración de Aduanas de China, el incremento del excedente comercial chino refleja un fuerte crecimiento de las exportaciones en los nueve primeros meses de 2026, hasta situarse en 3,37 billones de dólares, lo que supone un 21,3% más que un año antes. Aunque las importaciones aumentaron más, hasta un 27,5%, la cifra de ventas se sitúa por debajo, en 2,43 billones de dólares.

Solo en el mes de septiembre, el volumen de intercambios comerciales del gigante asiático con el resto del mundo creció un 11,2% mensual y un 34,1% interanual, hasta los 760.836 millones de dólares. De esta cifra, casi el 60% se corresponde con exportaciones, que se han visto fuertemente impulsadas por las ventas de componentes tecnológicos en respuesta a la creciente demanda relacionada con la IA.

Relación comercial con Europa y EEUU

El mes pasado, las exportaciones chinas a la UE sumaron 60.151 millones de dólares, lo que supone un 25% más que un año antes, mientras que las importaciones solo aumentaron un 0,7% y se situaron en los 25.352 millones de dólares. De este modo, China exportó 2,37 veces más de lo que importó desde la Unión Europea, ahondando en la brecha comercial que ahora trata de salvar poniendo coto a la entrada, entre otros artículos, de coches híbridos procedentes del gigante asiático.

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Más grave es la situación en Estados Unidos, toda vez que el país que dirige Xi Jinping exportó 3,45 veces más de lo que adquirió a la potencia norteamericana. En concreto, las ventas a la primera economía del mundo se situaron en 47.881 millones de dólares tras un aumento interanual que roza el 40%; mientras las importaciones solo crecieron un 20,7%, hasta alcanzar los 13.867 millones de dólares. Para tratar de equilibrar estos datos, Donald Trump ha tratado de emprender una suerte de guerra comercial con China, si bien el control de este país sobre el suministro de tierras raras y minerales críticos para la industria ha forzado un cambio de estrategia.