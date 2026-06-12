Taiwán abre su primera licitación geotérmica para atraer inversión internacional al sureste de la isla

Taiwán ha decidido mirar bajo tierra para reforzar su seguridad energética. Para ello, ha abierto su primera licitación geotérmica estatal, centrada en dos áreas del condado de Taitung, con la que busca atraer empresas capaces de explorar, perforar y levantar nuevos proyectos de generación eléctrica al sureste de la isla.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ministerio de Asuntos Económicos, que libera un suelo ya identificado por la administración, y reduce así una de las barreras históricas de la geotermia: los plazos administrativos, la negociación de terrenos y la incertidumbre inicial antes de perforar.

El calendario planteado da margen para armar consorcios internacionales. La ventana de solicitudes estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre, y según publica ThinkGeoEnergy, el paquete que se ofrece suma unas 2,82 hectáreas de terreno en las zonas de Beinan y Luye.

En una isla con una demanda eléctrica muy intensiva y con una industria que necesita energía estable, Taipéi busca profesionalizar su cartera geotérmica de la mano de expertos internacionales en tecnología, perforación, ingeniería, operación y financiación, lo que abre oportunidades a las empresas europeas a lo largo de prácticamente toda la cadena.