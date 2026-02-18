Telefónica compra el segundo mayor operador de fibra de Reino Unido por 2.300 millones de euros

Primera gran operación del plan estratégico de Telefónica diseñado por Marc Murtra tras su llegada a la presidencia, por el cual se fijaban cuatro mercados prioritarios: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. La teleco española ha adquirido el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del país anglosajón, por 2.300 millones de euros.

La operación se ha llevado a cabo junto con Liberty Global —con la que Telefónica es propietaria de la teleco británica Virgin Media O2— y la joint venture de fibra de Infravia Capital, Nexfibre.

En virtud de esta adquisición, la red combinada de las estas empresas alcanzará a finales del año próximo unos 20 millones de hogares en Reino Unido, lo que incide en el objetivo de Telefónica de expandir la fibra en el país. De este modo, se configura como principal competidora de BT Openreach, la filial de British Telecommunications encargada de gestionar la infraestructura de red fija del país.

Así pues, "se aumentará la competencia, se fortalecerá la infraestructura digital del Reino Unido y se ofrecerán más opciones y calidad para consumidores y empresas", tal y como han destacado Telefónica, Liberty e Infravia.

En paralelo, estas tres compañías han destacado que la transacción, que "desbloquea 3.500 millones de libras en inversión internacional", muestra su confianza en Reino Unido como un mercado "altamente atractivo para la inversión a largo plazo", apoyado en las políticas económicas del gobierno dirigido por el laborista Keir Starmer.

Otros detalles

Como parte de la operación, Virgin Media O2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas YouFibre y Brsk, ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre y, a mayores, recibirá una contraprestación en efectivo por dicho compromiso.

Además, tomará una participación del 30% en la sociedad a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.

Tras el cierre de la transacción, Telefónica Infra, Liberty Global y Virgin Media O2 controlarán conjuntamente el 50% de Nexfibre, mientras que el 50% restante seguirá en manos de Infravia.

Asimismo, Virgin Media O2 recibirá aproximadamente unos 1.100 millones de libras en efectivo a cambio del compromiso mayorista de tráfico en las instalaciones de 4,6 millones de hogares; una cuantía que se destinará a reducir el apalancamiento. Otros 150 millones de libras se emplearán en la adquisición de la base de 500.000 clientes de Netomnia, una operación que se materializará al cierre.