Trump esboza la posibilidad de "quedarse" en Irán y el petróleo rebasa los 107 dólares

Mientras Oriente Próximo sigue presa del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero a raíz de la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán, sin que los esfuerzos del presidente Trump por salir airoso de la contienda hayan dado sus frutos, el petróleo continúa su particular escalada. En el caso del Brent, el crudo de referencia en Europa, supera ya los 107 dólares, mientras el que cotiza en el mercado estadounidense se encarece también por encima del 2% y se sitúa en 102,5 dólares.

A esta situación se llega después de un fin de semana marcado por el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, que da salida al petróleo hacia el mar Rojo, esquivando por tanto el convulso estrecho de Ormuz, debido a nuevos ataques a petroleros desde Irak.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos ha planteado la posibilidad de mantener el despliegue militar en Irán y de hacerse con su petróleo, "como en Venezuela".

La inestabilidad de la región ha impactado no solo en los precios del petróleo —en máximos desde hace cuatro meses—, sino también en la evolución de las bolsas a lo largo de todo el mundo.

En Asia, las caídas han sido casi generalizadas —el Nikkei japonés arrancó la jornada cediendo un 0,9%, el Kospi de Seúl retrocedía un 3,5% y la Bolsa de Shanghai caía un 0,2%—, con la única excepción del índice Hang Seng de Hong Kong. En Europa los pronósticos tampoco son optimistas: la Bolsa de Madrid arrancaba en negativo, como también lo hacían la de Frankfurt, la de París, la de Londres y la de Milán; y Wall Street amaneció asimismo en rojo.

Tipos de interés

El impacto del precio del petróleo en la inflación ha motivado que esta semana el Banco Central Europeo decidiese subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, y los principales analistas apuntan que es la misma medida que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana, para desagrado de Trump.

Hace apenas diez días que el inquilino de la Casa Blanca reclamó a la Fed que rebaje los tipos de interés o, en caso contrario, cesará el comercio con todos aquellos países con los que mantiene superávit comercial.