Trump declarará la "victoria total" sobre Irán en dos semanas

"En las próximas dos semanas". Es el nuevo plazo que se ha marcado el presidente de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, después de que ya había garantizado que su irrupción militar en Irán de la mano de Israel no se extendería más de dos meses. Sobrepasado ya el tercero, y en medio de severas discrepancias sobre la estrategia con el primer ministro israelí, a quien llegó a calificar de "puto loco" por sus ataques sobre Líbano, Donald Trump trata así de fijar —una vez más— un calendario de retirada de esta contienda, con las elecciones de medio término a la vuelta del verano.

En un contexto de subida de los precios, especialmente de los combustibles, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, Trump ha participado telefónicamente en un mitin junto al senador republicano Lindsey Graham para asegurar que en los próximos quince días su país obtendrá "la victoria total" sobre la república islámica. "Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla", ha añadido, para avanzar que la primera consecuencia será la reducción de los costes del petróleo.

Dicho esto, el inquilino de la Casa Blanca ha puesto el foco una vez más en que Irán "no puede tener un arma nuclear", toda vez que la destrucción que podría causar el régimen de los ayatolás sería "enorme".

Y, mientras el diálogo entre Teherán y Washington continúa, a pesar de la tensión generada por la decisión de Netanyahu de incrementar los ataques sobre Líbano, el vicepresidente JD Vance ha defendido la necesidad de llegar a un acuerdo. "A Israel puede que le guste eso o puede que no le guste, pero creemos que esto redunda en beneficio de Estados Unidos", ha defendido el número dos de Trump en Fox, antes de subrayar que obtener ese acuerdo con las autoridades del país centroasiático supondrá "una victoria rotunda para el pueblo estadounidense".