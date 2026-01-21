Venezuela ingresa 300 millones de dólares por venta de petróleo, la mitad de lo anunciado por EE.UU.

El pasado jueves, Estados Unidos anunciaba su primera venta de petróleo procedente de Venezuela, por un valor de 500 millones de dólares. Ahora, casi una semana después, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado el ingreso de 300 millones de dólares en las arcas del país caribeño como consecuencia de esa operación.

"Han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones a la nación", ha declarado la mandataria durante un acto público en Caracas, al tiempo que ha avanzado que esa cuantía se destinará a "proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, protegerlos de la inflación y del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".

Si bien la administración Trump, que aspira a explotar las reservas petrolíferas del país caribeño a través de empresas mayoritariamente estadounidenses, no ha dado detalles de la operación, el portal especializado Semafor informó de que la cuenta principal a la que habían llegado los ingresos se encuentra en Qatar.