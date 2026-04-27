España y Colombia, alianza por la descarbonización

España y Colombia mantienen su apuesta de seguir colaborando en favor de una transición energética justa y de la descarbonización del sector energético, en línea con lo firmado en Madrid en 2023.

Para dar continuidad a ese acuerdo, la localidad colombiana de Santa Marta ha sido el escenario de la firma de una prórroga de ese memorando de entendimiento entre los ministros del ramo de ambos países.

El objetivo pasa por intensificar el trabajo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, con especial incidencia en el área de las energías renovables, de modo que se tendrán en cuenta distintas formas de colaboración: desde el intercambio de conocimiento a la promoción de la investigación, pasando por la movilización de recursos financieros y hasta la celebración de eventos.

Todo ello, con la perspectiva en mente, tal y como reseñaron los dos signatarios, de avanzar hacia sociedades y economías más sostenibles, que puedan alcanzar la neutralidad de emisiones en el año 2050.