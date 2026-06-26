Venezuela busca vidas entre los escombros del terremoto, entre ellos decenas de españoles

Equipos de rescate se afanan en un edificio colapsado de Caracas en busca de posibles supervivientes.

Venezuela amaneció este jueves sumida en la devastación más absoluta. La tierra tembló con una violencia implacable durante la tarde del miércoles, cuando un doble terremoto de magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter sacudió el país, dejando un rastro catastrófico de ruina y desolación que seguía aumentando con el paso de las horas. El epicentro del desastre, situado en el estado de Yaracuy, extendió su onda destructiva castigando severamente a la capital, Caracas, y de forma muy virulenta al estado costero de La Guaira.

La magnitud del desastre estructural es inmensa y ha borrado del mapa zonas enteras. Cerca de 280 edificios, incluyendo ocho hospitales y una veintena de centros comerciales, resultaron gravemente afectados o colapsaron por completo. Los equipos de emergencia libraban al cierre de esta edición una carrera contra el reloj para tratar de rescatar a las más de 200 personas que se calcula que seguían atrapadas bajo las montañas de hormigón.

El saldo humano, provisional ayer por la noche, era estremecedor. Las autoridades venezolanas habían confirmado la muerte de al menos 235 personas. Asimismo, al haberse reportado miles de desaparecidos, el Gobierno del país asumía que las cifras mortales seguirán escalando.

El drama alcanza a España

En medio del caos generalizado, la emergencia encendió también todas las alarmas en España, que cuenta con una nutrida colonia de unos 200.000 residentes en el país sudamericano. A última hora de ayer se confirmaba el hallazgo sin vida bajo los escombros de una mujer de ascendencia vasca, Alazne Solabarrieta.

Además, la angustia se mantiene por el paradero de decenas de compatriotas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba que al menos 68 españoles no habían podido ser localizados tras los fuertes temblores. Ante esta situación, el ministerio ha hecho un llamamiento urgente, tanto a los residentes como a los españoles en tránsito turístico o laboral, para que contacten de inmediato con los teléfonos de emergencia consular.

La virulencia del desastre también afectó a las infraestructuras diplomáticas españolas. El edificio del Consulado en Caracas sufrió “daños de una cierta envergadura”, aunque se mantiene operativo, junto con la embajada.

Ourense, en vilo: allí viven más de 9.000 ourensanos, y aquí 11.000 venezolanos La onda expansiva emocional ha golpeado de lleno a la provincia. Los lazos históricos y migratorios que unen a Ourense con Venezuela hacen que miles de familias estén en vilo. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, actualmente 9.248 ourensanos residen en Venezuela. Son emigrantes gallegos y sus descendientes directos, atrapados muchos de ellos en las zonas afectadas. En Ourense, sufren sus familiares. Es la provincia de toda la Península Ibérica con mayor densidad de venezolanos, un 3,6% de su población (11.042 personas nacidas en Venezuela viven en la provincia).

Infografía sobre el terremoto en Venezuela. | La Región

El número de fallecidos podría superar los 10.000

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó ayer en miles -entre diez y cien mil- las víctimas mortales que dejaría el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste de Venezuela y seguido de una veintena de réplicas.

El servicio norteamericano indió en su primer balance que “es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado”. En su última actualización ofrece una gráfica sobre la previsión de fallecidos, situando en más de 92% de probabilidad de que el balance por el desastre rebase el millar de muertos.

El análisis del doble seísmo registrado la tarde de este miércoles en Venezuela, medianoche en España, es que más de 2,3 millones de venezolanos estuvieron expuestos a un temblor “muy fuerte”, mientras que 400.000 se encontraban en zonas con una sacudida “severa” y 29.000 se expusieron a una “violenta”.

Las ciudades más expuestas al doble terremoto son Puerto Cabello, con más de 200.000 habitantes, y Catia La Mar, con una población superior a 660.000 personas.

La nieta de un exalcalde vasco, la primera víctima española

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, falleció en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. Su marido, Koldo Olalde Kintela, que se encontraba con ella, sobrevivió y fue rescatado en camilla.

Alazne Solabarrieta y su marido.

Alazne Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, exdirectora de Aguas del Gobierno Vasco y exdiputada foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

El mundo se moviliza

Ante la magnitud de la tragedia, la respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar. A los equipos de rescate y especialistas de países como España, México o Qatar que ya volaban hacia la zona cero, se sumó un contundente anuncio de Estados Unidos. El Gobierno de EE. UU. ha movilizado un paquete de ayuda valorado en 150 millones de dólares, acompañado de apoyo inmediato en búsqueda, rescate y transporte aéreo.

Este salvavidas económico internacional se distribuirá en dos frentes: una tercera parte irá destinada a socios sobre el terreno como World Vision, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Los 100 millones restantes se inyectarán en el “fondo común para Venezuela” de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Esta inyección internacional reforzará el frente de reconstrucción que el Gobierno venezolano intentaba perfilar horas antes al declarar el estado de desastre. Desde el primer momento, el Ejecutivo activó la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con apoyo del FMI, destinado a la tarea titánica de levantar de nuevo hospitales, restaurar infraestructuras críticas y dar un techo urgente a los miles de venezolanos que hoy se ven obligados a dormir a la intemperie.