El español gana peso en el mercado laboral africano

Foto de familia de los participantes en el Congreso

El Instituto Cervantes de Dakar ha acogido la segunda edición del Congreso de Español en África Subsahariana (CELEAS), un encuentro que ha puesto el foco en el papel del español como herramienta de trabajo y como vía de desarrollo económico y profesional en la región.

Bajo el lema «El español como herramienta de trabajo», especialistas, docentes y representantes de instituciones educativas y empresariales analizaron durante los días 13 y 14 de junio las oportunidades que ofrece el conocimiento de esta lengua en sectores estratégicos como el comercio, el turismo, la diplomacia, la educación y la cooperación internacional.

La inauguración contó con la participación del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien destacó que el español en África subsahariana abre nuevas posibilidades de formación y empleo, especialmente a través de cursos especializados orientados a ámbitos técnicos y profesionales.

Más de 3,5 millones de estudiantes de español en la región

El congreso presentó datos avanzados del libro El español en África subsahariana, elaborado conjuntamente por el Instituto Cervantes y Casa África, que revelan que más de 3,5 millones de personas estudian español como lengua extranjera en los países subsaharianos.

Según García Montero, estas cifras confirman el creciente peso de África subsahariana dentro del mapa mundial del aprendizaje del español. En el conjunto del continente africano, uno de cada diez estudiantes de español del mundo se encuentra en África, dentro de un total global de 24,5 millones de aprendices.

Entre los países con mayor número de estudiantes destacan Camerún y Costa de Marfil, ambos con más de un millón de estudiantes de español como lengua extranjera.

Una lengua con valor estratégico para el mercado laboral

Las sesiones del CELEAS abordaron cómo el español puede convertirse en un recurso profesional para jóvenes, docentes y trabajadores africanos. Los participantes analizaron las competencias lingüísticas necesarias en entornos técnicos y científicos, así como las oportunidades laborales vinculadas al uso del español.

El encuentro contó con expertos de instituciones como la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis, la Universidad Cheikh Anta Diop, la Cámara de Comercio Española en Dakar, la Escuela Nacional de Formación Hotelera y Turística y la Asociación de Español en la Enseñanza Privada.

Durante el congreso también intervino el director académico del Instituto Cervantes, Álvaro García Santa-Cecilia, quien definió el español en África como una «realidad emergente» y anunció la próxima puesta en marcha de un Observatorio Global en Contextos Africanos.

Dakar, centro de difusión del español

La directora del Instituto Cervantes de Dakar, Concha Barceló, inauguró el encuentro junto a la embajadora de España en Senegal, Dolores Ríos.

Como cierre del congreso, el presidente de la Cámara de Comercio de España en Senegal, Ramón Nicolau, ofreció la conferencia «El español como activo estratégico en la economía global: lengua, mercado y poder blando».

Antes del CELEAS, el Instituto Cervantes de Dakar presentó el volumen Cuadernos de Benengeli, una recopilación de narrativa contemporánea en español con autores como Pilar Adón, Andrés Neuman y Karla Suárez, traducidos al wolof.

El congreso concluyó reforzando la idea de que el español se consolida en África subsahariana no solo como lengua de comunicación internacional, sino también como una herramienta para la capacitación profesional y la conexión económica entre regiones.