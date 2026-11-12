Una investigadora española que trabajó junto a un Nobel de Química en Estados Unidos protagonista del cupón de la ONCE

La química gallega María Antonia Señarís Rodríguez será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo sábado 14 de noviembre, dentro de la serie ‘Mujeres con Ciencia’, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de esta investigadora, cuya trayectoria incluye una destacada experiencia académica en Estados Unidos.

Durante dos años, Señarís Rodríguez realizó una estancia posdoctoral en el Center for Materials Science and Engineering de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos), gracias a una beca Fullbright. Allí trabajó bajo la dirección del profesor John B. Goodenough, quien recibió el Premio Nobel de Química en 2019.

Esta etapa internacional formó parte de su recorrido científico antes de consolidar su carrera en Galicia. Nacida en Santiago de Compostela, se licenció en Química por la Universidade de Santiago de Compostela en 1988, cursó un máster en Materiales de Interés Tecnológico y se doctoró en Química por la Universidad Complutense de Madrid en 1992. Previamente, había sido becaria de Formación de Personal Investigador en el Departamento de Química Inorgánica de esta última institución.

Desde 1994 desarrolla su actividad docente e investigadora en la Universidade da Coruña, donde es catedrática de Química Inorgánica desde 2008. También fundó y dirigió el grupo de Química del Estado Sólido.

Actualmente investiga en el grupo UDCSolids del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA), en los ámbitos de la química y la física del estado sólido y los materiales. Una de sus principales líneas de trabajo se centra en el aprovechamiento de las propiedades calóricas de materiales híbridos para desarrollar sistemas de refrigeración de estado sólido más sostenibles y soluciones de almacenamiento de energía térmica.

Cupón con la imagen de María Antonioa Señaris | ONCE

A esta labor investigadora se suma una trayectoria docente de más de 30 años, durante la que ha impulsado la incorporación de contenidos de Química del Estado Sólido y Materiales en los estudios universitarios de Química y Nanociencia y Nanotecnología.

Entre sus reconocimientos destaca la Medalla de Investigación Antonio Casares 2021, en la sección de Química y Geología, concedida por la Real Academia Gallega de Ciencias.

Un homenaje a las mujeres en la ciencia

La distinción de la ONCE forma parte de la serie ‘Mujeres con Ciencia’, protagonizada por académicas de la Real Academia de Ciencias de España. La iniciativa pretende reconocer la aportación de mujeres pioneras en diferentes disciplinas científicas y dar visibilidad a su papel en la investigación.

La presencia femenina en esta institución ha sido históricamente reducida. La primera académica fue Margarita Salas, nombrada en 1988, y hasta 2012 únicamente se habían incorporado doce mujeres. El cupón dedicado a Señarís Rodríguez fue presentado en A Coruña con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; la académica de la Real Academia de Ciencias Elena Vázquez Cendón, y la propia investigadora.

El Sueldazo del Fin de Semana ofrece un premio principal de 300.000 euros y 5.000 euros mensuales durante veinte años a un único cupón, además de otros cuatro premios de 2.000 euros mensuales durante diez años.