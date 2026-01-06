Europa acuerda con Estados Unidos las garantías de paz para Ucrania

La cumbre de la Coalición de Voluntarios, que engloba a la práctica totalidad de los países europeos pero también incluye a Turquía, Canadá, Australia y Japón, ha contado hoy con la presencia de los representantes de Estados Unidos en las negociaciones de paz para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner. En este foro, se ha acordado un paquete de "garantías de seguridad de carácter legalmente vinculante", con medidas como mecanismos de vigilancia y refuerzos militares.

Al término del encuentro, celebrado en París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado la "convergencia operativa" de los 35 países que conforman la coalición, "así como Ucrania y Estados Unidos".

En concreto, el acuerdo traza las líneas maestras de un ejército ucraniano compuesto por 800.000 efectivos —ligeramente superior a lo previsto en el primer borrador— que recibirá el entrenamiento, las capacidades y todos los recursos necesarios para garantizar su capacidad de disuasión ante una eventual agresión. Este punto incluirá también producción conjunta en la industria de defensa, incluyendo el uso de instrumentos relevantes, y cooperación en materia de inteligencia.

Asimismo, se han abordado los pormenores de una futura fuerza multinacional que se desplegará en Ucrania una vez cesen las hostilidades y se ha sellado el compromiso "legal" de los aliados de Kiev de apoyar al país en caso de un nuevo ataque por parte de Rusia.

Además, entre las mencionadas garantías, los países miembros de la coalición han acordado crear un mecanismo de vigilancia del alto el fuego bajo el liderazgo de Estados Unidos y que contará con contribuciones de varias naciones.

En todo caso, el propio texto de la declaración de París recoge que todo lo recogido en estos acuerdos será puesto en práctica "estrictamente a petición de Ucrania" y "una vez que se haya producido un cese creíble de las hostilidades". Todo ello, tal y como se estipula, se coordinará a través de una sede central tripartita, que acogerá la capital gala, entre la Coalición, Estados Unidos y Ucrania.

Despliegue franco-británico

En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha aprovechado para anunciar la firma de una "declaración de intenciones" para un despliegue franco-británico en Ucrania en caso de que se selle un acuerdo de paz.

"La firma de la declaración allana el camino para que se establezca el marco legal que permita que las fuerzas francesas y británicas operen en suelo ucraniano, asegurando los cielos y mares de Ucrania y construyendo unas fuerzas armadas preparadas para el futuro", ha detallado la oficina de Starmer, que también ha dado cuenta de que Reino Unido y Francia "establecerán centros militares en Ucrania, construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania".