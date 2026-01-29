Europa rechaza una nueva guerra, pero Irán le acusa de "avivar las llamas"

"La región no necesita una nueva guerra", ha sostenido la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en respuesta a la escalada de declaraciones entre las autoridades de Irán y de Estados Unidos, al tiempo que ha tratado de desligar de este marco de enfrentamiento el acuerdo de los Veintisiete para designar a la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista.

Sin embargo, para el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, esta decisión de "avivar las llamas" constituye "un grave error estratégico" del bloque comunitario, al que ha considerado "un actor en claro declive" dentro del plano internacional. La decisión de Bruselas ha contado con el aplauso del jefe de la diplomacia de Israel, Gideon Saar, en la medida que "el principal actor en la propagación del terror y el debilitamiento de la estabilidad regional ha sido llamado por su nombre".

Precisamente ha sido el argumento empleado por Kallas. "La represión no puede quedar sin respuesta", ha justificado sobre un régimen que ha reconocido la muerte de, aproximadamente, 3.000 personas en la represión de unas protestas. Y, en la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha remarcado que el calificativo de "terrorista" aplica para "un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo". "Europa apoya al pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad", ha secundado.

Enfrente, desde Teherán han cuestionado "la flagrante hipocresía" que muestra Europa con una "indignación selectiva" que le lleva a "defender los derechos humanos en Irán" mientras permite el "genocidio" de Israel en Gaza; al tiempo que han advertido de que esta postura es "profundamente perjudicial para sus propios intereses" ante una eventual "guerra total" en la región. En este punto, han subrayado el nivel de afectación que padecería el continente, especialmente por la subida de los precios de la energía.

Además, según la agencia estatal de noticias, el ejército iraní ha tachado de "irresponsable" esta designación, pues carece de "toda racionalidad". "Se ha llevado a cabo sin duda en obediencia ciega a las políticas dominantes e inhumanas de Estados Unidos y el régimen sionista", ha subrayado el Estado Mayor, tras apuntar que la Guardia Revolucionaria ha liderado "la lucha contra grupos terroristas como Estado Islámico o la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán".

"¿Cómo puede la Unión Europea, con total descaro, acusar a una poderosa institución antiterrorista para complacer a Trump y a Netanyahu, líderes mundiales del terrorismo?", se ha cuestionado, antes de volver a reivindicar "el papel incomparable" que ha jugado la Guardia Revolucionaria en "garantizar la paz y la seguridad regionales".

Sanciones

En paralelo, los ministros de Exteriores de los Veintisiete han aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Irán en respuesta a la represión, que afecta a un total de 21 personas y empresas vinculadas al gobierno iraní, la fiscalía, la policía, la guardia revolucionaria y el aparato de censura y de restricción de internet durante los días que se mantuvieron las protestas. A todos ellos se les prohíbe la entrada en territorio europeo y se les congelan sus activos en territorio comunitario.

Asimismo, han acordado medidas para dificultar a Teherán el acceso a componentes para la producción de drones y misiles, como había propuesto la Comisión Europea. Van dirigidas contra cuatro individuos y seis organizaciones por el apoyo militar de Irán a la invasión rusa de Ucrania y a grupos y entidades armados en la región de Oriente Próximo y el mar Rojo.