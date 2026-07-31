Francia aún no da por controlado el incendio próximo a Burdeos

Francia mantiene estabilizado el gran incendio iniciado hace cinco días en el departamento de Gironda, que hizo temer a la ciudad de Burdeos, pero advierte de que aún no está "controlado".

Con varios focos todavía por extinguir tanto fuera como dentro del perímetro de las llamas, y tras el regreso a sus hogares de 144.000 personas que habían sido evacuadas, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, ha apuntado que todavía hay una zona en la que la vuelta de sus habitantes "sigue siendo imposible".

En este punto, ha reivindicado el importante despliegue de bomberos y la detención de más de 300 personas por su implicación en los incendios, aunque también ha subrayado que fuegos como el de Gironda presentan características "inéditas". "Se autoalimentan, generan su propio viento... provocan auténticas tormentas de fuego", ha señalado.

Según los cálculos de las autoridades francesas, el incendio ha arrasado al menos 42.000 hectáreas y obligado a evacuar a más de 200.000 personas.