El G7 reforzará las sanciones al gas y el petróleo rusos

La economía de guerra de Rusia, en el foco del G7. Los líderes de los siete países más industrializados del mundo, reunidos en Francia, se han comprometido a reforzar las sanciones al gas y el petróleo de Moscú, desde el convencimiento de que es "el momento adecuado para adoptar medidas adicionales" que conduzcan al fin de la guerra contra Ucrania.

Al calor de las anunciadas distensiones entre Estados Unidos e Irán, los siete países han emitido un comunicado conjunto reafirmando su "apoyo inquebrantable" a Ucrania en la defensa de su "libertad, soberanía e integridad territorial", y también mostrando su "solidaridad" con el pueblo ucraniano frente a los ataques contra su infraestructura y su patrimonio cultural.

Así es que también han acordado aumentar los suministros de material bélico al país que dirige Zelenski, y se han mostrado "dispuestos" a otorgar licencias a Kiev para que pueda incrementar su producción militar.

Y, tras felicitar a Ucrania por su "resiliencia" y los avances logrados en el campo de batalla en los últimos meses, los líderes del G7 han anunciado también que incrementarán su apoyo al país europeo en materia energética de cara a que "pueda superar el próximo invierno".

A la cumbre del G7 ha asistido también el presidente Zelenski, quien ha mantenido un encuentro con su homólogo en Estados Unidos y, además, ha planteado a los miembros del grupo a invitar a Putin para debatir en conjunto sobre una eventual negociación de paz.