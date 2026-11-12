Galicia se promociona en Brasil con su presencia en la feria turística Festuris

Galicia volverá a promocionar su oferta turística en el mercado brasileño con su participación en la 38ª edición de Festuris, una de las principales ferias profesionales del sector en Hispanoamérica, que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en Gramado, en el estado de Río Grande do Sul.

Turismo de Galicia acudirá por decimonoveno año consecutivo a esta cita, centrada en los encuentros de negocio entre profesionales del sector. Para esta edición contará con un espacio expositivo propio de 27 metros cuadrados, desde el que presentará los atractivos del destino gallego a turoperadores, agencias de viajes, empresas turísticas, medios de comunicación y creadores de contenido.

La presencia en Festuris persigue intensificar los contactos comerciales, establecer nuevas relaciones con profesionales brasileños y facilitar la incorporación de Galicia a sus catálogos y programas de viaje. Brasil constituye un mercado de especial interés por su capacidad emisora de turistas y por los vínculos que mantiene con la comunidad gallega y la cultura jacobea.

En este sentido, el país cuenta con cerca de una veintena de asociaciones vinculadas a la peregrinación a Santiago, una red que refleja el interés por el Camino y que ofrece nuevas oportunidades para ampliar la promoción del destino.

Más allá del Camino de Santiago

La participación en la feria dará continuidad a las acciones promocionales desarrolladas en Brasil, entre las que figura el XII Encuentro Nacional de Peregrinos (ENAP), celebrado el pasado septiembre en São Miguel das Missões, también en el estado de Río Grande do Sul.

Además de dar a conocer el Camino de Santiago, Turismo de Galicia presentará una oferta más amplia, que incluye el patrimonio histórico y cultural, los espacios naturales, la gastronomía y el enoturismo, así como las propuestas de turismo activo.