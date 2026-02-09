El gobierno venezolano revoca la excarcelación del opositor Guanipa

El gobierno de Venezuela ha revocado la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa apenas doce horas después de su salida de prisión. Después de que su familia denunciara que un grupo de unas diez personas armadas y sin identificar había "secuestrado" al político, la fiscalía venezolana ha terminado por confirmar su nueva detención.

Según su relato, esta decisión obedece a que Guanipa, muy próximo a María Corina Machado, "incumplió las condiciones" impuestas para su excarcelación tras nueve meses en prisión, si bien no ha precisado en qué términos. Por ello, ha solicitado que se le imponga arresto domiciliario.

El partido del opositor, Primero Justicia, ha aprovechado estos nuevos hechos para exigir que "cese de manera inmediata e incondicional la persecución a la disidencia" en el país caribeño.

Guanipa, exgobernador de Zulia, fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Cuando lo capturaron llevaba diez meses en la clandestinidad, a la que se fue tras las elecciones presidenciales de junio de 2024. Su hermano Pedro, director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, fue arrestado también en septiembre de 2024.