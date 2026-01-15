Machado: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

A su salida de la Casa Blanca, donde ha mantenido una reunión a puerta cerrada con el presidente Donald Trump, la opositora venezolana María Corina Machado ha proclamado que cuenta con el mandatario "para la libertad de Venezuela".

"Contamos con el compromiso del presidente Trump con la libertad de los presos políticos y con la libertad de toda Venezuela", ha asegurado en presencia de numerosos simpatizantes que se acercaron a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo y su reconocimiento como "presidenta".

Por el momento, Trump no ha ofrecido detalles sobre el encuentro, ni ha trascendido ninguna fotografía del interior, pero Machado sí ha atendido a los medios de comunicación para destacar la "excelente" reunión mantenida con el estadounidense.

Transición en Venezuela

"Hemos podido conversar con calma sobre las expectativas y los sueños del pueblo venezolano", ha explicado y, aun consciente de que los actuales son "momentos difíciles", se ha mostrado "llena de esperanza por los cambios que vienen" tras el arresto de Nicolás Maduro.

Así es que ha transmitido al presidente Trump, según ella misma ha relatado, su "compromiso" con una "transición" que no solo permita construir unas instituciones "democráticas" en Venezuela, sino también, "lo más importante, atender a la gente".

En este punto, después de la proclamación como presidenta encargada de la número dos del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, la dirigente opositora ha dejado ver sus deseos de "libertad" para su país de procedencia, al tiempo que ha reivindicado la importancia de centrarse inicialmente en una "crisis humanitaria" que abarca todos los ámbitos.

Por cuanto a Trump, se ha declarado "impresionada" por su conocimiento sobre la situación del país. "Me impresionó cómo conoce, y cómo le importa, lo que sufre el pueblo venezolano", ha incidido, antes de detallar que le trasladó al presidente norteamericano que "el 90% de los venezolanos" quieren "lo mismo: libertad, dignidad, justicia y traer a sus hijos de vuelta".

Sin apoyo para dirigir Venezuela

Antes de la salida de Machado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había insistido en que "hasta el momento" el presidente "no ha cambiado" su postura sobre que la opositora no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.

Tras la decisión del neoyorquino de no impulsar a Machado para guiar el futuro del país caribeño, como publicaron varios medios estadounidenses, estaría la CIA. Un informe de inteligencia habría alertado de que la Nobel de la Paz no controlaría al ejército bolivariano; una opinión compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio.