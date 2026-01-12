Groenlandia subraya que forma parte de Dinamarca y pide a la OTAN reforzar su defensa

El gobierno de Groenlandia ha vuelto a defender que forma parte de Dinamarca y ha apostado por la cooperación con la OTAN para "defender la isla", en medio de las amenazas del presidente Trump sobre que Estados Unidos se hará con ella "por las buenas o por las malas".

"Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, como parte de este, es miembro de la OTAN. El gobierno groenlandés seguirá aumentando sus esfuerzos para garantizar que la defensa de la isla tiene lugar bajo los auspicios de la Alianza Atlántica", ha expresado su primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, un par de días antes de la reunión entre el ministro de Exteriores danés con el secretario de Estado norteamericano.

Y, sin dejar de hacer hincapié en la idea de que esta zona esté siempre "bajo el paraguas de la alianza occidental en materia de defensa", Nielsen ha sostenido que su gobierno "trabajará con Dinamarca para garantizar el diálogo en el seno de la OTAN sobre este asunto". Además, ha reivindicado el diálogo con los aliados, como Estados Unidos, pero ha dejado claro que la suya es "una sociedad democrática que toma sus propias decisiones" y cuyas acciones "se basan en el derecho internacional".