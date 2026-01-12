Canel: "Para que las relaciones entre EE.UU. y Cuba avancen, no deben basarse en la amenaza"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que no existen conversaciones entre su gobierno y el estadounidense más allá de contactos de carácter "técnico" relacionados con el "ámbito migratorio", si bien se ha mostrado abierto a "sostener un diálogo serio y responsable" con la administración norteamericana.

Eso sí, el dirigente cubano ha dejado claro a través de sus redes sociales que el diálogo debe basarse en los principios de "igualdad soberana, respeto mutuo, derecho internacional, beneficio recíproco..." y ejercerse "sin injerencia en asuntos internos".

"Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", ha apostillado Díaz-Canel.

Finalmente, al hilo de esas conversaciones "técnicas", ha sostenido que los cubanos residentes en Estados Unidos "son empujados allí" por el bloqueo norteamericano sobre la isla, al tiempo que ha lamentado que sus compatriotas en ese país ahora sean "víctimas" de la dura política antiinmigración del presidente Donald Trump.

"No habrá petróleo"

Tras la entrada de Estados Unidos en Venezuela, una de las primeras exigencias de Trump ha sido frenar el comercio del país bolivariano con Cuba, Irán y Rusia, algo que, a su criterio, acabaría de hundir la economía de la isla caribeña y, con ello, propiciaría la caída del régimen al mando. En ese contexto, ayer emplazó a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, ya que “no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela para Cuba" como el que fluía ahora a cambio de seguridad.