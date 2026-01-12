Venezuela libera a otros 22 presos políticos, uno de ellos hispanovenezolano

Las autoridades de Venezuela han liberado este lunes a 22 presos políticos que encontraban detenidos en distintos centros penitenciarios del país. Entre ellos se encuentra el hispanovenezolano Alejandro González de Canales Plaza, exmarido de la activista Rocío San Miguel, quien fue liberada asimismo la pasada semana.

Según ha confirmado la organización venezolana pro Derechos Humanos Foro Penal, nueve personas han salido de la prisión de La Crisálida y otras trece están ya fuera de Rodeo 1. Se suman, por tanto, a otra veintena que fue puesta en libertad la semana pasada, entre ellos cinco españoles.

Además, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado que dos ciudadanos italianos, Alberto Trentini y Mario Burlò, han sido puestos en libertad y se encuentran ya en la embajada de Italia en Caracas.

Por su parte, el servicio penitenciario venezolano ha asegurado que en las últimas horas se han producido 116 nuevas excarcelaciones de "personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación", que se sumarían a otras 187 realizadas durante el pasado mes de diciembre dentro de una "revisión integral" iniciada por el presidente Nicolás Maduro, hoy en prisión en Nueva York.

Además, a través de un comunicado, ha sostenido que este proceso continuará bajo el mando de la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, "en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz".