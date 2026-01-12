Las intensas nevadas siguen provocando cancelaciones de vuelos en Alemania

El aeropuerto de Fránkfurt ha cancelado 98 vuelos a primera hora de la mañana de este lunes como consecuencia de las nevadas y las condiciones de hielo en sus instalaciones.

Ante esta circunstancia, que podría deparar en nuevas cancelaciones o retrasos a lo largo del día, el aeropuerto aconseja a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos antes de desplazarse hasta el aeródromo.

En concreto, el aeropuerto de Fránkfurt tiene programadas para esta jornada un total de 1.052 operaciones.

La semana pasada, las intensas nevadas registradas en el centro de Europa ya provocaron graves interrupciones en el tráfico aéreo. Fundamentalmente, afectaron a Francia, Países Bajos y Bélgica, donde se suspendieron en torno a un millar de vuelos.