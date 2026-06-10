Irán y EEUU vuelven a cruzar ataques tras el derribo de un helicóptero americano

El derribo de un helicóptero militar de Estados Unidos en respuesta al bombardeo sobre un petrolero que se dirigía a Irán y a los bombardeos de Israel sobre Líbano y la república islámica ha detonado nuevos ataques cruzados entre Washington y Teherán a lo largo de esta madrugada.

Por la parte norteamericana, el mando central de su ejército ha perpetrado nuevas acometidas con "munición de precisión" sobre defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia en la zona del estrecho de Ormuz; una respuesta a las agresiones de Irán que ha considerado "proporcionada" y con la que, a priori, ha dado por zanjada la crisis desatada a raíz del derribo —sin víctimas— del helicóptero apache.

Frente a esa versión, desde el país centroasiático han acusado a Estados Unidos de atacar depósitos de agua que "jugaban un papel vital a la hora de dar agua potable" a la población de la zona, al tiempo que replicado con oleadas de drones sobre bases estadounidenses en Bahréin y otros países de Oriente Próximo.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, un total de 21 objetivos en bases aéreas y navales en la región han sido alcanzados, al igual que un hangar de cazas F-35 en Jordania. Al respecto, desde el reino han confirmado el derribo de cinco misiles lanzados desde Irán, de modo que no se registraron víctimas ni daños.

Bahréin, en cambio, ha denunciado "un atroz ataque con misiles y drones", aunque ha dado cuenta de que ha podido interceptar "varios de estos ataques traicioneros"; mientras Kuwait también ha confirmado ataques aéreos "hostiles" procedentes de la república islámica en las últimas horas.

Nueva masacre en Líbano

Mientras tanto, Israel continúa atacando el sur de Líbano, donde en las últimas horas ha matado al menos a once personas y ha dejado heridas a más de cuarenta, varios niños incluidos. Además, el yacimiento arqueológico de la ciudad de Tiro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, también ha resultado dañado bajo los bombardeos del país hebreo.

Desde el pasado 2 de marzo, son más de 3.600 los muertos a manos del ejército de Israel y más de 11.300 los heridos, y el balance sigue aumentando a pesar del alto el fuego pactado bajo la mediación de Estados Unidos la semana pasada.