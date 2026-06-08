Irán responsabiliza a Estados Unidos de los ataques perpetrados por Israel

"Nadie cree que las acciones de Israel no cuentan con coordinación con Estados Unidos". En medio del fuerte temor internacional a que los ataques de Israel sobre Irán y Líbano provoquen una nueva escalada del conflicto, desde Teherán han puesto el foco en Washington al responsabilizarlo de las violaciones del alto el fuego por parte de Tel Aviv.

De hecho, el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha dejado claro que Estados Unidos tendrá que "rendir cuentas por estos crímenes", a la vista de la coordinación militar y política que mantiene con Israel.

"Su responsabilidad en la agresión por parte del régimen sionista es clara, y el aumento de las tensiones es también responsabilidad de Estados Unidos", ha recalcado, mostrando así las desconfianzas que impregnan las negociaciones entre los dos países bajo la mediación de Pakistán.

Por su parte, ha reivindicado los ataques de ayer sobre Israel en respuesta a los nuevos bombardeos del país hebreo sobre Beirut, dejando claro que constituyeron una medida defensiva.

"Estamos preparados para hacer frente a cualquier situación", ha declarado a la cadena iraní IRIB el representante de la diplomacia iraní, no sin antes poner de relieve la "gran contención" que la república islámica ha mostrado hasta ahora frente a las anteriores violaciones de las condiciones de la tregua alcanzada en abril.

De lo que ha desvinculado a Teherán es de un ataque contra una refinería en Arabia Saudí, desde el convencimiento de que se trata de una operación de falsa bandera. Es por ello que ha aconsejado a sus vecinos en la región que "no alimenten al enemigo".