Irán insiste en su "derecho" a enriquecer uranio: "Nunca renunciaremos"

El mismo día que arrancan las conversaciones entre las delegaciones de Washington y Teherán en Suiza, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reafirmado el "derecho" de su país a enriquecer uranio.

"Nunca renunciaremos a ello y la otra parte se verá obligada a aceptarlo", ha añadido, en alusión a Estados Unidos, durante una comparecencia recogida por la radiotelevisión estatal iraní.

Además, a la vista del contenido del preacuerdo firmado por Trump, el mandatario ha dado por sentado que EEUU dará su aprobación para la liberación inmediata de 6.000 millones de dólares en activos del país congelados en Qatar.

Su declaración se producen un día después de que irán declarase un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en represalia por la masacre cometida por Israel sobre Líbano.