Irán desvela "un acuerdo general" con EEUU sobre las bases de su programa nuclear

La segunda ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán presenta sus primeros avances. Por el momento, existe ya "un acuerdo general" sobre las bases del programa nuclear de la república islámica, tal y como ha desvelado su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

"Se logró un acuerdo general sobre un conjunto de principios rectores sobre los que nos basaremos a partir de ahora y que incluiremos en el texto de un posible acuerdo", ha explicado, tras apuntar que estas nuevas negociaciones permitieron "discusiones bastante serias" en "un ambiente más constructivo".

Con todo, ha asumido que estos avances no implican que vaya a cerrarse un acuerdo "rápidamente", si bien ha considerado "positivo" que exista ya un camino a seguir. Ahora, las partes trabajarán individualmente en los textos para un posible acuerdo, de cara a un intercambio posterior de los documentos, y será en ese momento cuando se analice la posibilidad de convocar nuevas reuniones.

Crisis entre Estados Unidos e Irán

La crisis entre Estados Unidos e Irán tiene su antecedente en los bombardeos de la potencia norteamericana junto con Israel contra instalaciones del país centroasiático que albergarían su desarrollo nuclear.

Meses después, la brutal represión de las protestas por parte del régimen de los ayatolá —que dejó al menos 3.000 muertos en las calles iraníes— motivó que Trump amenazase con una nueva intervención militar en el país; si bien posteriormente volvió a enmarcar una eventual agresión en su programa nuclear.

En paralelo, Trump ha enviado varios buques de guerra a distintas ubicaciones de Oriente Próximo; y desde Irán la amenaza pasa por cerrar el estrecho de Ormuz, la ruta de paso de una cuarta parte del petróleo mundial y de un quinto del gas natural licuado.

Si bien la economía del país de los ayatolás también resultaría afectada por esta decisión, en una posición tan maltrecha como la que atraviesa ahora, la repercusión de la medida sería de gran alcance en el resto del mundo.