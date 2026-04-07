Puentes, trenes y la isla petrolera de Jark: EEUU e Israel empiezan a atacar la infraestructura de Irán

Aunque todavía no se ha cumplido el plazo marcado por Trump en su ultimátum que le llevará a acabar con "una civilización entera", los ataques a la infraestructura de Irán ya han comenzado. Mientras Estados Unidos ha retomado los bombardeos contra la isla de Jark, de importancia estratégica debido a su terminal de exportación de petróleo, el ejército de Israel se ha centrado en la destrucción de puentes y trenes en distintos puntos de la república islámica.

"Íbamos a atacar algunos objetivos militares en la isla de Jark. Creo que lo hemos hecho", ha reivindicado el vicepresidente norteamericano, JD Vance, quien se encuentra en Hungría para arropar al candidato a la reelección, el ultraderechista Viktor Orbán, de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Por su parte, el país hebreo ha reivindicado haber actuado contra ocho puentes, uno de ellos de paso de la vía del tren, en ataques en los que al menos han fallecido dos personas y otras tres han resultado heridas, según la agencia de noticias iraní Mehr. Previamente, las fuerzas armadas israelíes habían emitido una alerta para recomendar a los iraníes que no utilizaran el tren para desplazarse.

"Estamos aplastando al régimen terrorista de Irán. Y lo estamos haciendo con aún más vigor y con una fuerza cada vez mayor", ha celebrado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien en días pasados dio orden a sus tropas de efectuar ataques "de alta intensidad" contra las "infraestructuras nacionales" de la república islámica.

Y, en medio de las críticas a que se lleven a cabo ataques contra infraestructura civil —un crimen de guerra reconocido como tal por el Estatuto de Roma—, el ejército israelí ha alegado que los puentes bombardeados estaban siendo utilizados por "el régimen terrorista iraní" para transportar armamento y equipamiento militar.

Críticas de Europa

Y, a pocas horas de que —previsiblemente— se produzca un ataque masivo sobre Irán, los ministros de Exteriores de España, Francia e Italia han advertido sobre las consecuencias que tendrá el recrudecimiento de este conflicto, al cual ya se han opuesto.

Por tanto, tras apelar a la desescalada bélica una vez más, el canciller galo ha sido categórico en su oposición a que se destruya la infraestructura civil, mientras el español ha expresado su deseo de que el ultimátum no se cumpla y el italiano ha señalado que "uno de los problemas" de Estados Unidos actualmente es que "nadie se atreve a contradecir a su líder".