Trump, a Irán: "Ahora tendrá que pagar las consecuencias. El matón de Oriente Próximo está muerto"

La imposibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que habilite una salida a Estados Unidos de Oriente Próximo está irritando sobremanera al presidente Trump. Tanto, que a pesar de que hace apenas 24 horas anunciaba que su victoria llegaría en "dos semanas", los últimos ataques cruzados entre ambos países le han hecho elevar el tono para criticar que la república islámica "ha tardado demasiado" en firmar un pacto y, por ello, "tendrá que pagar las consecuencias".

"Irán solo habla y no actúa", ha escrito el mandatario norteamericano en sus redes sociales, que ha utilizado para proferir expresiones como que "el matón de Oriente Próximo está muerto" o que "el ejército iraní es un completo desastre".

Desde su punto de vista, la demora que arrastran las conversaciones de paz mediadas por Pakistán —que motivaron un alto el fuego que sigue vigente desde abril— no está justificada, de modo que "ahora tendrán que pagar las consecuencias".

Sin más concreción de lo que implica esa amenaza, lo que sí ha dejado por escrito es que el acuerdo que ofrecía Washington a Teherán "les habría beneficiado enormemente", aunque tampoco se ha referido a ningún punto en concreto.

Los ejes de la negociación pasaban por el desbloqueo del estrecho de Ormuz, la retirada de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la imposibilidad que Irán pudiese desarrollar un programa nuclear. Sin embargo, las autoridades iraníes siempre se opusieron a ese último extremo, alegando que tienen "derecho" a dotarse de energía de este tipo, mientras exigen la inmediata desaparición de los castigos económicos, algo que la Casa Blanca pospone hasta comprobar que los términos del acuerdo se cumplen.

Negociación

A respecto del diálogo con Irán, Trump aseguraba hace apenas diez días que no tenía "prisa" por cerrar un acuerdo y que antepondría la consecución de un buen pacto.

En paralelo, el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, mostraba ayer mismo su frustración con "los muchos cambios de postura" de la administración Trump a la hora de negociar, pues todo parece depender de cómo tenga el día el presidente.